Das Auto war in einer Garage in Gmünd abgestellt. Die 33-Jährige fuhr in Richtung der Ortschaft, als sie von der Fahrbahn abkam, einige Meter auf einer Seitenstraße bergauf und anschließend über die Böschung wieder auf die Straße zurückfuhr. Dort prallte sie auf der linken Seite gegen die Leitschienen. Am Pkw entstand Totalschaden; die Lenkerin wurde leicht verletzt. Ein Alkotest verlief positiv. Nun ist der Führerschein weg und die Anzeige folgt.