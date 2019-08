So schnell wie möglich will die FPÖ herausfinden, wer hinter dem Brandanschlag auf die Landesgeschäftsstelle in St. Pölten am Montag steckt. Dafür lobte die Partei 5000 Euro für Hinweise aus. Die Polizei ist um rasche Aufklärung bemüht. „Wir vertrauen voll und ganz auf die Arbeit der Polizei“, sagte Landesobmann Udo Landbauer.