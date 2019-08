Thema Nummer 1 war am Rande des Pokal-Spiels dennoch der Wechsel von Ivan Perisic von Inter Mailand zu den Bayern und dessen Medizinchek in München. „Es ist richtig, dass er heute in München war. Das kann ich bestätigen“, so Niko Kovac. Laut dem Bayern-Coach seien aber „noch ein paar Kleinigkeiten zu klären“. Trotzdem gehe er davon aus, dass alles klappt. Sein kroatischer Landsmann soll für 5 Millionen Euro ausgeliehen werden, die Kaufoption im nächsten Jahr liegt bei 20 Millionen Euro, schreibt die „Bild“-Zeitung.