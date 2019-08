Das Smartphone wird bei Internetbetrügern offenbar immer beliebter. Experten raten deshalb Handy-Besitzern zu Vorsicht. Sowohl per WhatsApp als auch per SMS werden merkwürdige Angebote über Kreditangebote, Finanzhilfen für „Menschen in Schwierigkeiten“ und Nachrichten mit gefälschten Daten verschickt.