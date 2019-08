Euer Auftritt in Bayern musste abgesagt werden, das Finale der “1000 Jahre EAV"-Tour steht von 10. bis 14. September in Gmunden, Linz, Salzburg und Wien an. Denkst du, bis dahin fit zu werden? Du spulst auf der Bühne ja ein unheimlich anstrengendes Programm ab…

Ich bin jetzt in Gmunden, hier bekomme ich Infusionen, mache Atemtherapie und versuche mich zu schonen und wirklich alles zu tun, um rechtzeitig wieder hergestellt zu sein. Die Ärzte sprechen aber von bis zu sechs Wochen… ich hoffe zwar, dass es schneller geht, aber beim Gesundwerden gibt es leider keine Abkürzung.