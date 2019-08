Dass der Wechsel des ÖFB-Verteidigers mit etwas Verzögerung über die Bühne ging, nahmen die Briten hingegen zum Anlass, ein witziges Video zu animieren, indem auch Coach Hasenhüttl ein wenig aufs Korn genommen wurde. Schließlich war der Deal ein Wettlauf mit der Zeit. Die Transfer-Deadline in der Premier League hatte eigentlich am Donnerstagabend schon um 18 Uhr geendet. Southampton soll jedoch innerhalb der Frist erfolgreich um eine Ausnahme angesucht haben, um den Deal später bekanntgeben zu dürfen. Am Ende wurden es mehr als 16 Stunden Verzögerung.