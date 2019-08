FPÖ startet mit „Sommergespräch“ in Wahlkampf

Am Wochenende wollen die Roten dann in die nächste Phase starten, und zwar mit der ersten Plakatserie. Für die FPÖ stellt das ORF-„Sommergespräch“ von Norbert Hofer am kommenden Montag den Auftakt zum Intensiv-Wahlkampf dar. Die ÖVP will sich damit noch etwas Zeit lassen und erst Anfang September so richtig loslegen. Bis dahin wird der ÖVP-Chef dennoch in ganz Österreich unterwegs sein und wie gewohnt viele schöne Bilder produzieren lassen.