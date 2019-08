Ismaël beschwörend

Auffallend auch: Der ansonsten bisher sehr geduldige Ismaël lässt auch erst gar keine kritischen Fragen über die viel diskutierte Spielstätte aufkommen. Etwa dahingehend, ob die Gugl einen echten Heimvorteil bedeuten würde?, da der LASK ja seine Liga-Spiele in Pasching austrägt. „Es ist unser Stadion“, ließ Ismael dazu mit ernster Miene fast beschwörend wissen. Ehe von anderer Seite zu hören war: „Den Sankt-Jakob-Park hat der LASK auch nicht so gut gekannt - und in Basel trotzdem 2:1 gewonnen.“