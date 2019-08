Diesen Tag werden ein Lienzer (17) und ein Deutscher (18) wohl nicht mehr so schnell vergessen. Die jungen Bergsteiger waren in der Nordwand des Edigon im Lesachtal in Schlechtwetter geraten und wollten über eine steile Rinne absteigen, was aber zu gefährlich wurde. Sie riefen per Handy die Bergrettung, die den Polizeihubschrauber verständigte, der die beiden mittels Tau zu zweit aus der Rinne ausflog. „Eine super Leistung des Piloten“, betont Jan Salcher von der Bergrettung Lesachtal. Die beiden Jugendlichen waren zwar erschöpft, aber unverletzt.