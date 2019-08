Der unmittelbar zuvor vom Poschberg gerettete unverletzte 67-Jährige aus Nordrhein-Westfalen wollte offenbar mit seinem VW Polo vom Waxries-Parkplatz am Saalachsee nach links auf die B21 in Richtung Bad Reichenhall einbiegen und übersah einen in Richtung Lofer fahrenden 70-jährigen Salzburger mit seinem Honda. Der Honda und der Polo stießen seitlich-frontal zusammen. Vier Urlauber aus dem Landkreis Passau, die auf der Heimreise aus Österreich waren, mussten mit ihrem Mercedes-Kombi abbremsen, wobei ein nachfolgendes Lkw-Gespann aus Oberösterreich in das Heck des Mercedes krachte.