Er ist verheiratet und wurde unlängst Vater: Doch am PC und Handy des 49-jährigen Tirolers fand die Polizei rund 450 widerwärtige Kinderpornos. Zwei davon schickte er auch an seine Sex-Chat-Partnerin. Vor der Gattin blieben die Umtriebe offenbar geheim. Am Montag schrammte der Mann an einer unbedingten Haft vorbei.