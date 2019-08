13 weitere Betriebe über dem Schwellenwert

Eine Anfrage der Grünen an den zuständigen Landesrat Anton Lang (SPÖ) hat ein weiteres spannendes Element in diesem Zusammenhang an den Tag gebracht: 29 Intensivtierhaltungsbetriebe gibt es insgesamt in der Steiermark (18 davon im Bezirk Südoststeiermark), wobei bei 13 dieser Ställe behördlich eine Überschreitung des Schwellenwertes für die IPPC-Bewilligungspflicht („kleine UVP“) festgestellt wurde.