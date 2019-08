Am 11. August 2019 um 20.45 Uhr fuhr ein 23-jähriger Russe aus Linz mit einem Pkw in Traun auf der L1390 über die alte Trauner Kreuzung (Krzg. B1/L1390) in Richtung Traun-Zentrum. Im Fahrzeug fuhren noch zwei 18-jährige Männer aus dem Bezirk Linz-Land mit. Zur selben Zeit fuhr eine 20-jährige Bosnierin aus dem Bezirk Linz-Land mit ihrem Pkw auf der B1 von Wels kommend geradeaus über die alte Trauner Kreuzung in Richtung Linz.