„Der Einsatz war für viele Bergretter nicht einfach, da sie das Opfer persönlich kannten“, erklärt Stefan Redtenbach, Einsatzleiter der Bergrettung. Auch er kannte Raimund R. vom Sehen. In Nußbach trauert man um ein bekanntes Gemeindemitglied. „Er war eine ruhige, unauffällige und immer freundliche Person“, so Gerhard Gebeshuber, Bürgermeister von Nußbach. Der 56-Jährige war am BRG/BORG Kirchdorf Administrator und Lehrer.Raimund R. war heuer der erste Bergsteiger, der im Sommer tödlich verunglückt ist. „Im Vergleich zu den vergangenen Jahren haben wir mehr Einsätze, aber dafür weniger mit tödlichen Ausgang“, erzählt Christoph Preimesberger, Chef der Bergrettung OÖ.