Seit 2018 bot sie die Wohnung auf Airbnb an - auf der Vermittlungsplattform im Internet werden Quartiere auf der ganzen Welt gelistet, vom Mini-Bungalow in Tokio bis zum Luxuspenthouse in New York. Auch wer in Österreich eine Eigentumswohnung besitzt, kann sie dort weitervermieten. Für den geförderten Wohnbau gilt das selbstverständlich nicht.