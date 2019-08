Mit blütenweißer Weste laufen Seekirchens Fußballer am Dienstag (18.30) zum Auftakt der Wochentags-Runde der Regionalliga Salzburg in Grödig auf. Nach den Siegen gegen Kuchl, Bischofshofen und Wals-Grünau ist das für Felix Eliasch und Co. der erste ganz große Prüfstein.