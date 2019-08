Am Montag um Punkt 20.30 Uhr wird Ritter das heurige Rennen eröffnen. Von St. Georgen führt es nach Straßwalchen und dann an der Grenze entlang wieter im Uhrzeigersinn rund um Österreich. Am Dienstag gehen mit Franz Scharler und Thomas Haas zwei weitere Salzburger ins Rennen. Den Streckenrekord hält übringes kein geringerer als Ultra-Radsport-Legende Christoph Strasser, der den Kurs in 3 Tagen, 12 Stunden und 41 Minuten im Jahr 2016 bewältigte. Dieser wird nach seinem erneuten Erfolg beim heurigen Race Across America im 2er-Team antreten.