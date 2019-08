Verdutzt starren Badegäste am Pressegger See in das Wasser. Was dort auf sie zuschwimmt, sieht aus wie ein Hai! Schon mehrmals haben Urlauber deswegen in den vergangenen Tagen Alarm geschlagen. Doch Experten beruhigen. Bei den großen Fischen handelt es sich um harmlose Störe, die aus einer Zucht verschwunden sind.