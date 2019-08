„Mein Vater hat immer mit Oldtimern zu tun gehabt und sein Vater davor auch“, erzählt der Student. In der Oldtimer-Szene zählt er zu den Jüngsten. „Ich habe gegenüber den alten Hasen immer herausgestochen“, meint Ortner. Bei den erfahrenen Sammlern freut man sich aber, dass auch junge Menschen eine solche Begeisterung für das Metier aufbringen. Für den 21-Jährigen ist es wichtig, die Zweiräder weitgehend so zu erhalten, wie sie sind. „Zu 99 Prozent handelt es sich um Originallack“, strahlt er. Die Scheunenfunde werden gereinigt und technisch wieder aufgearbeitet. „Manchen sieht man die Jahre deutlich an. Andere sind wiederum gut erhalten, weil sie immer gepflegt wurden.“ Durch die behutsame Restaurierung soll die Einzigartigkeit der Maschinen erhalten bleiben: „Jede erzählt ihre eigene Geschichte.“ Darunter auch ein seltenes Adler Getrieberad und eine Puch 250 T3 aus dem Jahr 1938, von der nur wenige gebaut wurden und viele die Kriegswirren nicht überstanden. Die Sammlung ändert sich laufend, Maschinen kommen hinzu, andere werden abgegeben.