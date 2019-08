Gute Musik, ausgelassene Stimmung - das Frequency lockt auch heuer mehr als 50.000 Besucher in die Landeshauptstadt. Und das täglich. Unterbringung und Versorgung der vielen Fans stellt die Veranstalter vor große Herausforderungen. Das Rote Kreuz ist etwa mit 600 Helfern in Einsatz, auch Feuerwehr und Polizei stellen ein Großaufgebot ab. Heuer will man aber nicht nur auf die Gäste ein Auge werfen, sondern auch auf die Umwelt. „Leider blieben in den vergangenen Jahren Hunderte Zelte auf dem Camping-Platz zurück“, so die Veranstalter.