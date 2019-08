„Der Mann wurde per Warnruf angehalten, drehte sich aber rasch um und nahm eine bedrohende Haltung ein“, so ein Ermittler. Die Beamten konnte ihn trotzdem festnehmen. Der Beschuldigte wurde aufgrund einer Anordnung des Amtsarztes in eine Anstalt eingeliefert. Zu einem Einsatz der Polizei kam es am Montag auch in einer Bankfiliale in Kilb im Bezirk Melk. Ein Rentner geriet mit einer Angestellten wegen der Pensionsauszahlung in Streit und dabei offenbar in gehörig Rage - Anzeige!