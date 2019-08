Sie haben die deutsche Bundeswehr bei ihrer NATO-Mission in Afghanistan als Dolmetscher, Fahrer, Küchenhilfe oder Reinigungspersonal unterstützt und sich und ihre Familien in Gefahr gebracht. Mittlerweile leben viele frühere Bundeswehr-Helfer in Deutschland. Laut dem Verteidigungsministerium zogen in den vergangenen sechs Jahren rund 770 Afghanen mit ihren rund 2500 Familienangehörigen nach Deutschland. Die Einreisen waren aber von Protesten der Regierung in Kabul begleitet.