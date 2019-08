Jeder kennt das Szenario: Ist kein Abfalleimer in der Nähe, wird der Müll achtlos auf die Straße oder in die Natur geworfen - und das, ohne darüber nachzudenken, welche Konsequenzen dieses Handeln für Umwelt und Tiere nach sich zieht. „Es ist unfassbar, wie viel und vor allem was wir alles gefunden haben. Aludosen, Plastikflaschen und -verpackungen waren da noch die harmlosen Sachen“, erinnert sich Maria Kreuzer, Gruppenleiterin der Landjugend Hallwang. 30 Orts- & Bezirksgruppen der Landjugend im ganzen Land Salzburg nahmen die Herausforderung an. Mit Handschuhen und Müllsäcken ausgestattet, zogen die Landjugendmitglieder durch die Straßen und säuberten ihre Heimatorte. So auch die Landjugend Piesendorf. „Wir haben den Müll beim Straßenrand aufgesammelt und die Wiesen und Sträucher gesäubert. Es ist schockierend, wie viele Personen ihren Abfall offensichtlich einfach aus dem Autofenster werfen“, erzählt Landjugendmitglied Martin Steiner.