„Kommissar Wespe im Einsatz“: Weil ein Mann in Deutschland keine Lust dazu hatte, seine Haftstrafe anzutreten, trat er kurzerhand die Flucht an, als Polizisten am Montag an seine Türe klopften. Allerdings landete der 32-Jährige bei seinem Sprung vom Balkon treffsicher genau in einem Wespennest. Die wenig erfreuten Insekten machten dem Drang nach Freiheit des Mannes dann einen schmerzhaften Stich durch die Rechnung - machten dabei allerdings keinen Unterschied zwischen Gut und Böse. Am Ende klickten für den Mann in einem Kinderplantschbecken die Handschellen ...