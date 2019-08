Es ist schlichtweg hochkompliziert, die für den Einsatz im Rennsport entwickelte Maschine für den Straßeneinsatz zurechtzubasteln. Das fängt beim Kaltstartverhalten bei sehr niedrigen Temperaturen an und reicht bis zu Geräusch- und Vibrationsthemen, heißt es seitens Mercedes. Schließlich will man weder an den Leistungsdaten noch an Zuverlässigkeit und einem Mindestmaß an Komfort Abstriche machen.