Polizisten der Autobahnpolizeiinspektion Haid konnten noch weitere Beweismittel sichern. In einem nahegelegenen Feld konnten die Beamten Arbeitshandschuhe mit Lackanhaftungen und verwertbaren Spuren sicherstellen. Bei den sichergestellten Spraydosen handelt es sich um bevorzugte Produkte in der „Sprayer-Szene“. In den vergangenen Wochen kam es im Überwachungsbereich der API Haid zu elf Sachbeschädigungen durch Graffiti. Einer Firma ist dadurch bereits ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Auf den zuletzt zurückgelassenen Tatmitteln (Teleskopleiter, dunkle Sporttasche, Stoffsack mit der Aufschrift eines Linzer Fußballvereines und 25 Spraydosen) konnten von den Tätern Spuren vorgefunden werden, diese werden durch das Landeskriminalamt ausgewertet.