Der 24-Jährige lenkte sein Fahrzeug um 20.40 Uhr auf der L 454 mit etwa 40 km/h von Maierhofen kommend in Richtung Ortsmitte. Plötzlich sprang von links ein Reh auf die Fahrbahn und prallte gegen das Motorrad, wobei der Lenker und seine Mitfahrerin zu Sturz kamen. Die beiden Verletzten wurden in das LKH Feldbach eingeliefert. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Das Reh lief nach dem Anprall davon.