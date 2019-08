Der 47-jährige Araber war am Sonntag auf der Glocknerstraße in Bruck mit einem Leihwagen unterwegs, als ihm in einer Kurve ein Radfahrer (68) aus Niederösterreich entgegenkam. Der Araber meinte, er müsse nach links ausweichen, der Radler wollte ebenfalls ausweichen und stürzte dabei. Der verletzte Niederösterreicher wurde in die Christian-Doppler-Klinik geflogen.