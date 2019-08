„Ich will damit ein Zeichen setzen“, zeigte sich Valentina Sampaio in ihrem Interview mit dem Modemagazin stolz, es als erstes Transgender-Model in die Riege der heiß begehrten Victoria‘s-Secret-Models geschafft zu haben. Es sei nämlich ein Meilenstein, „nicht nur für mich selbst, sondern für meine ganze Community und darüber hinaus“. Sie hoffe, damit „einen riesigen Schritt in Richtung Inklusivität und Repräsentation für alle“ zu tun.