Fall weckt Erinnerungen an iPhone-Bremse

Der Fall weckt Erinnerungen an Apple: Der iPhone-Hersteller war Ende 2017 in die Kritik geraten, weil er Verbraucher über Monate im Unklaren darüber gelassen hatte, dass die Leistung bestimmter iPhone-Modelle mit abgenutzten Batterien unter Umständen gedrosselt wird, um eine plötzliche Abschaltung unter voller Auslastung zu vermeiden.