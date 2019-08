Shorts lösten heftige Diskussion in marokkanischen Medien aus

Doch nicht alle Marokkaner zeigten sich über die Arbeit der jungen Belgier erfreut. Ihren Unmut erregte nämlich die in den Videos und Fotos gezeigte Tatsache, dass die Mädchen in kurzen Shorts und T-Shirt ihre Arbeit - bei glühender Hitze - verrichteten. Die offenbar nach Ansicht so manchen konservativ-islamischen Bürgers für marokkanische Verhältnisse zu kurze Bekleidung löste eine teils heftige Diskussion in den Medien und sozialen Netzwerken aus, an der sich auch Politiker beteiligten.