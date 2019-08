Studie: „Generation Z“ kehrt Marken den Rücken zu

4,6 Liter Limonade, 1,9 Liter Fruchtsaft und 5,9 Liter Mineralwasser (Quelle Statistik Austria) trinken Herr und Frau Österreicher im Monat. Dabei landen vor allem bei der jungen Generation immer häufiger die Produkte kleinerer Marken im Glas. Eine internationale Studie von A.T. Kearney hat in 63 Ländern die Zukunft der Getränkeindustrie analysiert. Eines der Ergebnisse: In ihrem Konsum lassen sie sich immer mehr von ihren eigenen Werten leiten. Neben personalisierten Produkten und Authentizität legen sie gerade bei Getränken noch mehr Wert auf Regionalität als ihre Vorgängergeneration.