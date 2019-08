Mit in den über 2000 Seiten an Dokumenten befindet sich auch ein Foto, das Guiffre als Beweis mit eingereicht hatte. Es zeigt Prince Andrew mit der damals 17-jährigen Virginia und Maxwell in deren Londoner Wohnung. In den Gerichtsakten beschreibt Guiffre im Detail die drei Jahre, in denen sie Epsteins und Maxwells „Sexsklavin“ gewesen sein will: „Ich wurde regelrecht sexuell geschult.“