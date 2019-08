Der Weltranglisten-Zweite gönnt sich eine Erholungspause. Er wolle seinen Körper nicht schon in dieser Woche wieder belasten, schrieb der 33-jährige Spanier nach seinem 35. Masters-Titel und insgesamt 83. Turniersieg. Nadal schont sich im Hinblick auf die am 26. August beginnenden US Open, dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York.