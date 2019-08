15 Euro hatte der Fuhrlohn in die Schönbrunner Schlossstraße ausgemacht - doch der 28-jährige Fahrgast konnte ihn nicht bezahlen. Erst beim Aussteigen kurz vor 3.30 Uhr in der Früh habe er bemerkt, dass er kein Geld bei sich hatte, so der chinesische Staatsbürger. Also habe er den Taxifahrer gebeten, ihn in die Wohnung zu begleiten, wo er den offenen Geldbetrag bezahlen wollte, hieß es in einer Aussendung der Polizei.