Feiernden in Amsterdam und Utrecht soll bald das Lachen vergehen - zumindest jenes, das auf das Einatmen von Lachgas zurückzuführen ist. Distickstoffmonoxid ist in den Niederlanden eine beliebte Partydroge, denn sie ist vergleichsweise günstig, legal und sorgt für einen kurzen Rausch. Lachgas wird in der Medizin als Narkosemittel verwendet. Doch in letzter Zeit häufen sich die Exzesse in den Ausgehvierteln mehrerer niederländischer Städte - mit negativen gesundheitlichen Folgen. Aus diesem Grund wollen die Behörden dem Treiben nun ein Ende bereiten.