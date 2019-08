Für viel Aufregung am Wochenende sorgte das schnelle Ehe-Aus von Miley Cyrus und Liam Hemsworth. Gescheitert sein soll die Beziehung nach weniger als einem Jahr am peinlichen Benehmen von Cyrus in der Öffentlichkeit. So soll es dem australischen Hollywoodstar Hemsworth superpeinlich gewesen sein, von seiner Frau öffentlich im Gesicht abgeleckt zu werden.