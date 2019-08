Unfalldrama am Sonntagabend in Tirol! Ein 72-Jähriger ist in Tulfes (Bezirk Innsbruck-Land) mit seinem Traktor rund 50 Meter abgestürzt und hat sich dabei tödlich verletzt. Er war mit dem Fahrzeug über den Rand eines Forstweges hinausgeraten. Warum, ist laut Polizei noch völlig unklar. Der Mann wurde im Zuge einer Suchaktion abseits des Wracks in einem Bachbett gefunden, er konnte nur mehr tot geborgen werden.