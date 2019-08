Dominic Thiem war gegen Ende des Montreal-Turniers nicht wirklich in Form, aber die Szene, die am meisten Aufsehen erregt hatte, gehörte ihm. Im Viertelfinalspiel gegen den späteren Finalisten Danil Medwedew (RUS) kontrollierte er mit dem Fuß den Ball nach einem Return von Medwedew so gekonnt, dass man ihn glatt für einen Profifußballer halten könnte. Die elegante Bewegung sehen Sie hier im Video. Die Beobachter der Premier-League-Klubs können schon das Ticket für Cincinnati buchen...