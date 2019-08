Wie auch andere Dating-Apps zeigt Lovoo seinen Nutzern über eine Radarfunktion an, welche Nutzer der App sich ebenfalls in der näheren Umgebung von rund 100 Metern befinden. Mithilfe eines einfachen geometrischen Messverfahrens über drei verschiedene Einwahlpunkte könne der Standort jedoch wesentlich genauer, auf bis zu 30 Meter, bestimmt werden, so Datenjournalisten des Bayerischen Rundfunks. Kombinieren lasse sich der Standortverlauf außerdem mit weiteren Profilinformationen wie der sexuellen Orientierung oder den hinterlegten Bildern.