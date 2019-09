Regional gibt es in Mexiko große Unterschiede. Während die Gegenden am Meer viel Fisch und Meeresfrüchte verzehren, merkt man im Norden des Landes große Einflüsse der Tex-Mex-Küche. Der Einfluss aus dem US-Bundesstaat Texas ist hier also sehr groß. So gelten Speisen wie „Chili con Carne“ und „Nachos“ als amerikanische Erfindung und sind in Mexiko weitgehend unbekannt. Typisch mexikanisch sind Guacamole, Maistortillas und scharfe Saucen, insbesondere mit Habanero-Chilis.