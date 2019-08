Dabei kommt es in der Hektik auch zu zwei Zwischenfällen: Zwei der Täter stoßen in der Eile fast zusammen, einer der beiden zündet sich nur Momente später versehentlich selbst an. Daraufhin ergreift das Quartett zunächst die Flucht. Nur wenig später - kurz nach 2 Uhr - allerdings kehren zwei der Unbekannten zurück - offenbar um ihre Tat zu vollenden. „Sie schlugen mit einem Stein ein weiteres Fenster ein, warfen zwei Molotow-Cocktails in den Lagerraum und flohen dann über die Purkersdorfer Straße in Richtung Norden“, so die Landespartei.