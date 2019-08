„Würden Stadionverbote in Österreich nach internationalem Vorbild wie etwa in England umgesetzt, wären wir dafür“, betont Wascher: „Aber bei der hierzulande laschen Handhabung ist es besser, wir lassen die vier, fünf Personen, auf die das bei Blau-Weiß zutrifft, ins Stadion und haben sie damit unter Kontrolle. Was nicht der Fall ist, wenn sie sich irgendwo rund ums Stadion herumtreiben.“