Ein 56-Jähriger aus Schalchen räumte am 11. August im Ortschaftsbereich Oberharlochen, Gemeinde Schalchen, mit seinem Minibagger einen kleinen Bachlauf neben einem kleinen Waldstück aus. Gegen 17.15 Uhr wollte er mit dem Minibagger zum Anhänger zurückfahren. Dabei dürfte er einen Wurzelstock übersehen haben. Der Minibagger kippte auf die linke Seite und der 56-Jährige wurde mit dem linken Fuß eingeklemmt. Sein 81-jähriger Vater beobachtete den Unfall und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Gemeinsam mit zwei Nachbarn konnten sie den Minibagger ein Stück anheben und den 56-Jährigen befreien. Der Mann wurde am linken Unterschenkel unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert.