Ein verheerender Brand in einer Kinderbetreuungsstätte im US-Bundesstaat Pennsylvania hat fünf Kinder das Leben gekostet. Das Gebäude, in dem die Kinder übernachten, brannte am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) komplett aus. Zwar hätten Rettungskräfte alle sieben Menschen aus dem brennenden Haus bergen können, die Kinder seien aber später an ihren Verletzungen gestorben.