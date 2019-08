Begeistert waren die „Meet & Greet“-Gewinner des „Krone“-Gewinnspieles vom Schauspieler und Sänger Jan Josef Liefers, der mit seiner Band „Radio Doria“ am Sonntag auf der Burgarena Finkenstein auftrat. Der deutsche Superstar, der als schnöseliger Professor Boerne im „Tatort“ Kultstatus besitzt, war zum ersten Mal in Kärnten und nutze seinen Aufenthalt vor dem Konzert für ein Bad im Faaker See.