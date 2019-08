Kurz vor 14 Uhr stieg die 16-Jährige bei der Bushaltestelle „Tulfes Birnbaum“ aus einem Bus, der sie von Innsbruck nach Tulfes brachte. „Etwas oberhalb der Bushaltestelle befand sich auf der anderen Straßenseite ein etwa 35-jähriger ungepflegter Mann mit längeren blonden Haaren“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Unbekannte habe in der Folge im Tiroler Dialekt die 16-Jährige zu sich gerufen und nach Geld für ein Busticket gefragt. Die Jugendliche ging zu dem Mann hin und nahm ihre Geldtasche aus einem am linken Arm hängenden Kunststoffsack. „Plötzlich habe der Mann versucht die Geldtasche zu ergreifen, was von der 16-Jährigen aber durch das Zurückziehen der Geldtasche verhindert werden konnte“, erklärt die Exekutive. Der Mann habe daraufhin noch den Kunststoffsack erfasst und daran gerissen. Doch das Mädchen konnte die Flucht ergriffen. Die 16-Jährige blieb bei diesem Vorfall unverletzt, eine nach der Anzeigeerstattung eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Erfolg.