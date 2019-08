Die Wiener Austria hat am Sonntag mit einem 5:1 (2:0) bei Mattersburg eindrucksvoll seine ersten Punkte in dieser Fußball-Bundesliga-Saison geholt. Christoph Monschein avancierte mit drei Toren (3., 38., 83.) zum violetten Matchwinner. Pechvogel des Tages war indes Michael Madl, der in Minute 50 verletzt vom Feld musste. Hier die Stimmen zum Spiel: