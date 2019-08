Die Salzburger Isaac Asare, Stephanie Bendrat und Michi Egger hatten bereits am Samstag ihren Teil dazu beigetragen, um den Klassenerhalt zu fixieren. Dafür war es notwendig zumindest auf Rang sieben in der Endabrechnung zu landen. Das ÖLV-Team lag bis zum letzten Bewerb mit Bulgarien, Zypern und Israel immer auf den Positionen sechs bis neun. Wie so oft bei einer Team-EM fiel die endgültige Entscheidung erst im 40. und letzten Bewerb, dem 4x400m Lauf der Männer. Österreich hatte zu diesem Zeitpunkt den rettenden Rang sieben inne, nur 2,5 Punkte vor Israel. Die Männerstaffel konnte ihre direkten Konkurrenten im Lauf zwar hinter sich lassen, danach kam es aber zu langen Diskussionen. Am Ende wurden beide Staffeln wegen Übergabefehlern disqualifiziert und das ÖLV-Team konnte mit 275 Punkten den Klassenerhalt sichern.