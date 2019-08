Kurz nach 15 Uhr lenkte der Jugendliche sein Moped auf der Rotadlerstraße im Innsbrucker Stadtteil Mühlau in südliche Richtung. „Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam der 15-Jährige rechts von der Straße ab, prallte in der Folge gegen zwei dort parkend abgestellte Fahrzeuge und wurde dabei schwer verletzt“, heißt es von Seiten der Polizei. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Am Moped entstand schwerer Sachschaden, auch die beiden parkenden Fahrzeuge wurden - leicht bzw. erheblich - beschädigt.